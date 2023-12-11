Orta ve Doğu Karadeniz'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Trabzon'da yatsı namazının ardından vatandaşlar İskenderpaşa Camisi önünde bir araya geldi.

TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören, yaptığı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler üyesi 13 ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini söyledi.

ABD tarihine, İsrail barbarlığına ortak olmanın bir kara leke olarak yazıldığını vurgulayan Özgören, "Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın beşten büyük olduğu açıkça görülmüştür." diye konuştu.

Özgören, ABD'nin, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacağını söyledi. Özgören şöyle devam etti:

"Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya, Amerika'ya hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır."

- Artvin

Artvin'de düzenlenen protestoda ise vatandaşlar yatsı namazı sonrası Halitpaşa Camisi önünde toplandı.

TÜGVA Artvin İl Temsilcisi Mücahit Çakır, "Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği ve tüm dünya bu soykırıma şahit oldu" ifadesini kullandı.

İsrail tarafından 18 bin masum insan katledildiğini kaydeden Çakır, "7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil, katledilen masum insanlardır." dedi.

"Gazze kasaplarının" uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Çakır, “Son nefesimize kadar Gazze'li masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Giresun

Giresun'da da yatsı namazına müteakip vatandaşlar Hacı Miktad Camisi avlusunda bir araya geldi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Mümtaz Aydın, işgal edilen Filistin topraklarındaki zulmün hesabının, insanlık vicdanıyla hukuk önünde sorulacağını söyledi. Aydın şunları kaydetti:

"Onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz."

- Ordu

Ordu'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında yatsı namazının ardından vatandaşlar Yalı Camisi önünde toplandı

TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, yaptığı açıklamada, "Gazze’de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak geçiyor ve bütün dünya bu soykırıma şahit oluyor." dedi.

"Ey katil ABD unutma. Bu coğrafyada adım atmak senin haddine değildir. Kendi çöplüğüne hapsolacağın günler yakındır" diyen Yücedağ, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkının direnişi, katil İsrail’in sonunu getirecektir. Bugün maddi güçlerine güvenen soysuzlar, uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Biz Müslümanlar bir bedenin organlarıyız. Gazze’nin canı yanarsa bizzat Türkiye’nin canı yanar. Elbet Müslüman kılıcı, siyonistin tepesine iner. Son nefesimize kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız."