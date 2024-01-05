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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten, Başkonsolos Mohebati'ye taziye ziyareti

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İran'ın Kirman eyaletindeki terör saldırısında 103 kişinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati'ye başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:02 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:06
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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten, Başkonsolos Mohebati'ye taziye ziyareti
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İran'ın Kirman eyaletindeki terör saldırısında 103 kişinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati'ye başsağlığı diledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Genç, Mohebati'ye taziye ziyaretinde bulunarak, terör saldırısını kınadı.

        Açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "İran ve Türkiye'nin kardeşlik hukuku içerisinde bölgedeki etki gücünü artırması gerekiyor. Arkasını emperyal güçlere dayamış terör örgütlerinin, net bir ifadeyle ABD'nin sınırlarımızda da bir kısım terör örgütleriyle beraber yaptıkları işbirliği, onlara destekleri ve bölgesinde güçlü ülke olmasın diye uğraşan bir emperyal aklın hem Türkiye için hem İran için kullandıkları olaylar olduğunu düşünüyorum. Sadece münferit bir terör hadisesi değil, çünkü bunun bir arka planının olduğu kanaatindeyim."

        Başkonsolos Mohebati ise ABD ve İsrail'in Türkiye ve İran'ın yakınlaşmasını istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Şu an İsrail kamuoyu nezdinde hem de milletler nezdinde büyük bir baskı altında. Büyük emperyal güçler İsrail'i destekliyor. Ama milletler ve halklar nezdinde de İsrail büyük baskı altında olduğunu hissediyor. 22 bin 500 çocuk ve kadın öldürmüş. Türkiye'de geçen yıl yaşanan depremde yıkılan binalardan daha fazla binayı yıkmış şu anda İsrail. Öyle bombalar atıyor ki tıpkı deprem gibi binaları kökten yıkıyor. İsrail şu anda baskı altında olduğu için farklı bir şeyler yapması lazım ki gündemi değiştirsin."

        Saldırı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanının Türkiye'ye ziyaretinin iptal edildiğini aktaran Mohebati, "Bu saldırıyla iki Cumhurbaşkanının toplantısını iptal ettirdiler. Bir de insanları öldürdüler, kamuoyunun gündemini değiştirdiler. Gazze gündemini değiştirdiler. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Emperyalist güçlerin bu işin arkasında olduğunu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

        Ziyaretin ardından Genç, konsoloslukta açılan taziye defterini imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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