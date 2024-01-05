Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrası yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrası yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        Şalpazarı ilçe merkezinde şiddetli yağış, ilçeye bağlı Şıhkıranı mevkisinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

        Karayolları ekipleri, Şıhkıranı ile Sis Dağı arasındaki yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da halk eğitim merkezince uzaktan eğitim birimi oluşturuldu
        Trabzon'da halk eğitim merkezince uzaktan eğitim birimi oluşturuldu
        Trabzon'daki fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı
        Trabzon'daki fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı
        Trabzon'da aynı güzergahtaki üç kazada 3 kişi yaralandı
        Trabzon'da aynı güzergahtaki üç kazada 3 kişi yaralandı
        Trabzonspor başkentte galibiyet arıyor
        Trabzonspor başkentte galibiyet arıyor
        Trabzon'da Gazze için yardım kampanyası düzenlendi
        Trabzon'da Gazze için yardım kampanyası düzenlendi
        Of'ta "Kudüs ve Biz" konulu konferans düzenlendi
        Of'ta "Kudüs ve Biz" konulu konferans düzenlendi