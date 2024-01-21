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        Trabzonsporlu taraftarlar teröre tepki yürüyüşü düzenledi

        Trabzonspor taraftar dernekleri teröre tepki yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:30
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        Trabzonsporlu taraftarlar teröre tepki yürüyüşü düzenledi
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        Trabzonspor taraftar dernekleri teröre tepki yürüyüşü düzenledi.

        15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütleri aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına konuşan Mehmet Fındıkçı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için yürüyüş kararı aldıklarını belirtti.

        Teröre tepkisini dile getiren Fındıkçı, tüm kesimlerden teröre karşı daha yüksek sesle tepki beklediklerini söyledi.

        Fındıkçı'nın konuşmasının ardından katılımcılar, Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak güzergahını takip ederek yürüyüş yaptı.

        Teröre tepki yürüyüşü, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'na dönülmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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