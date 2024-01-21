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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı

        Trabzon'da durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:41
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Trabzon'da durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde bir araç durduruldu.

        Sürücü H.R.S'nin şüpheli davranışlar göstermesi üzerine jandarma uyuşturucu madde test cihazıyla yapılan kontrolde sürücünün uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı tespit edildi.

        Araçta yapılan aramada 5 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.R.S. hakkında, "uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmaktan" işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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