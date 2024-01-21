Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı

Trabzon'da durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde bir araç durduruldu.

Sürücü H.R.S'nin şüpheli davranışlar göstermesi üzerine jandarma uyuşturucu madde test cihazıyla yapılan kontrolde sürücünün uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı tespit edildi.

Araçta yapılan aramada 5 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.R.S. hakkında, "uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmaktan" işlem yapıldı.