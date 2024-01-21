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        Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Bitexen Antalyaspor maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:03 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:03
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        Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Bitexen Antalyaspor maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı, tek değişikliği savunmanın sağında yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Can Aydın'ın yerine Hüseyin Türkmen'i görevlendirdi.

        Karadeniz ekibi, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu, sakatlıkları bulunan Orsic ve Denswil ile kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok olmak üzere 7 eksikle maça çıktı.

        Trabzonspor'dan Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer edilmesi beklenen Bakasetas da Galatasaray maçına yedek kulübesinde başladı.

        - Galatasaray'da eksikler

        Galatasaray'da geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisine devam edilen Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.

        Sarı-kırmızılı takımda en son oynanan Mondihome Kayserispor maçı 11'ine göre Tete, Halil İbrahim Dervişoğlu ve Ndombele yedek kulübesine çekilirken Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan ise 11'de yer buldu.

        Galatasaray'da zorlu maçta oynayıp oynamayacağı merakla beklenen oyuncular Icardi ve Sanchez ise maçta yedek kulübesinde yer aldı.

        İstanbul temsilcisinde forvettte Zaha, savunmanın solunda ise Kaan Ayhan görev yaptı.

        - Tribünler doldu

        Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdi.

        Bu sezon bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmalara fazla rağbet göstermezken sarı-kırmızılı takım ile oynanılan maçın biletlerini bir gün öncesinden tüketti.

        Stadyum tamamen dolarken İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği stada alınan konuk takım taraftarları da karşılaşmada yer aldı. 2032 kişilik kapasitesi bulunan misafir takım tribünü de tamamen doldu.

        İki takım arasında oynanan karşılaşmada toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisi de görev yaptı.

        Bordo mavili taraftarlar, tribüne 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı pankart astı.

        - Maç öncesi dostluk yemeği

        Karşılaşma öncesinde stadyumda, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerince, misafir takımın yönetim kurulu üyelerine yemek verildi.

        Yemeğe Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Başkan Doğan tarafından Metin Öztürk'e günün anısına plaket de takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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