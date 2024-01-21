Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Sarvanlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 45 Sanchez), Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha
Gol: Dk. 13 Zaha (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 38 Baniya (Trabzonspor)
TRABZON
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