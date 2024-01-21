Stat:PaparaPark

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 45 Sanchez), Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha

Gol: Dk. 13 Zaha (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 38 Baniya (Trabzonspor)

TRABZON

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