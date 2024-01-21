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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:52 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:52
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Sarvanlar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 45 Sanchez), Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha

        Gol: Dk. 13 Zaha (Galatasaray)

        Sarı kart: Dk. 38 Baniya (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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