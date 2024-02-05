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        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu İashvili, TTSO'yu ziyaret etti

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon-Tiflis direkt uçak seferleri koyulması için Gürcistan firmasıyla görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek, "Çok verimli bir hat olacağını düşünüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:54
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        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu İashvili, TTSO'yu ziyaret etti
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon-Tiflis direkt uçak seferleri koyulması için Gürcistan firmasıyla görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek, "Çok verimli bir hat olacağını düşünüyoruz." dedi.

        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'yi kabul eden TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi, İashvili'ye yeni görevinde başarılar diledi.

        Çelebi, Gürcistan'ın, Trabzon ticaretinde önemli yere sahip olduğunu belirtti.

        Gürcistan'ın sağlık turizminde en önemli hedef ülkeleri arasında olduğunu vurgulayan Çelebi, "Bu anlamda Trabzon-Tiflis direkt uçak seferleri koyulması için Gürcistan firmasıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok verimli bir hat olacağını düşünüyoruz. Bakü-Trabzon hattı konusunda da çekinceler vardı ancak aylardır çok verimli şekilde çalışıyor ve sefer sayılarını artırmayı düşünüyorlar." diye konuştu.

        Çelebi, Trabzon'un önemli bir destinasyon olduğuna dikkati çekerek, "Direkt uçuşlarla bölgeler arasındaki turizm de hareketlenebilir. Tiflis-Trabzon direkt uçak seferleriyle Gürcistan'ın Acaristan haricindeki uzak bölgeleriyle de yakın bir ilişki sağlanabilir, sağlık turizmi, turizm ve ticaret konularında birlikte çalışma imkanı artar." dedi.

        - "Sarp Sınır Kapısı'ndaki işleyişi hızlandırmak için iş birliği şarttır"

        Sarp Sınır Kapısı'ndaki işleyişin hızlandırılması için alan genişletme çalışmalarıyla ilgili bazı adımların atılacağını vurgulayan Çelebi, "Bu anlamda Gürcistan tarafıyla da koordineli çalışmayı arzuluyoruz. Gerçekten çok yoğun olan Sarp Sınır Kapısı'ndaki işleyişi hızlandırmak için iş birliği şarttır." diye konuştu.

        Çelebi, ayrıca Başkonsolos İashvili'den, Gürcistan'a giden Türk firmalarına ait tur otobüslerine yazılan trafik cezalarının sebebinin belirtilmemesinden kaynaklanan sorunların giderilmesi ve Batum merkezde tur otobüsleri için yeni park noktaları oluşturulması konusunda da destek istedi.

        - "Yapılacak çalışmalara her desteği vermeye hazırım"

        Başkonsolos Nikoloz İashvili de TTSO'nun direkt uçak seferleriyle sağlık turizmi ve ticareti artırma çalışmalarıyla ilgili yaklaşımını çok olumlu bulduğunu vurguladı.

        Başkonsolosluk olarak Tiflis-Trabzon seferlerinin faydalı olacağını gördüğünü ifade eden İashvili, "Bu konuda yapılacak çalışmalara her desteği vermeye hazırım. Ayrıca başkonsolos olarak her türlü konuda iş birliği ve diyaloğa da açık olduğumu vurgulamak istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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