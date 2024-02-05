Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Tarımsal Üretimin Planlaması" toplantısı yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Türkiye'nin çölleşme haritalarına göre Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir su sorununun önlerine çıkacağını belirterek, "Onun için o bölgelerde fazla su tüketmeyen bitkilerin üretimi ve hayvancılıkla alakalı da fazla su tüketmeyen ırklar ya da küçükbaşla ilgili projelerimiz var. Bu yıl işleme sokacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Tarımsal Üretimin Planlaması" toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Türkiye'nin çölleşme haritalarına göre Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir su sorununun önlerine çıkacağını belirterek, "Onun için o bölgelerde fazla su tüketmeyen bitkilerin üretimi ve hayvancılıkla alakalı da fazla su tüketmeyen ırklar ya da küçükbaşla ilgili projelerimiz var. Bu yıl işleme sokacağız." dedi.

        Çelik, DSİ 22. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen "Tarımsal Üretimin Planlaması" toplantısında, 2023 yılında Tarım Kanunu'nda değişiklik yapıldığını söyledi.

        Üretimin ve üreticinin yüzyılı olarak belirledikleri bu yılda üreticileri korumak adına tarımsal üretim planlamasına gittiklerini ifade eden Çelik, "Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğini göz önüne alarak ihracat odaklı ürünleri de baz alarak bir üretim planlaması yöntemine gideceğiz. Saha çalışmalarımızı 31 Mart'a kadar bitirip ondan sonra da üretim planlamasını tamamen planlamış ve uygulamaya geçirmiş olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Çelik, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de su sorununun önemine işaret ederek, "Türkiye'nin çölleşme haritalarına göre Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bir su sorunu önümüze çıkacak. Onun için o bölgelerde fazla su tüketmeyen bitkilerin üretimi ve hayvancılıkla alakalı da fazla su tüketmeyen ırklar ya da küçükbaşla ilgili projelerimiz var. Bu yıl işleme sokacağız. Böylelikle biz de iklim değişikliğine Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hazırlıklı girmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Şap aşısını 3 dönem yapmayı planlıyoruz"

        Artvin'de son dönemlerde görülen çiçek hastalığıyla ilgili soru üzerine Çelik, bunun Türkiye geneli için tehdit oluşturmadığını belirtti.

        Çelik, şöyle devam etti:

        "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Şap hastalığıyla alakalı da bu tür söylentiler çıkmıştı. Sayın Bakanımızın açıklamasına göre her yıl 2 dönem yapılan şap aşısını 2024'te 3 dönem yapmayı planlıyoruz. Bunun yanında çiçek aşısı sürekli sahada veteriner hekim arkadaşlarımız tarafından uygulanan bir aşıdır. İhbarlar bize geldiği anda tedbiri alıp gerekli işlemleri yapıyoruz Bakanlık olarak."

        Çelik, Karadeniz'e özgü Jersey ırkıyla yapılan çalışmalara ilişkin de şunları kaydetti:

        "Jersey bizim için bu bölgede çok kıymetli. Karadeniz Bölgesi'nin yapı olarak küçük olmasından, fındık bahçesinde yayılmasından dolayı dünyada sütündeki yağ ve protein oranı en yüksek ırktır Jersey ırkı. Bu bölgede 8 ilde özellikle cinsiyeti belirlenmiş spermayı ücretsiz veriyoruz. Trabzon da buna dahil. 3 yıllık projemiz bitmiş olmasına rağmen Jersey ırkının daha da verimli hale gelmesi için devam edeceğiz. Bakanlık olarak da destekleyeceğiz. Özel sektörün ulaşamadığı yerlerde kamu marifetiyle özellikle yapılması bizi gururlandırıyor. Dişi Jersey sayısını gün geçtikçe artırıyoruz. Saf ırkı artırıyoruz. Böylelikle meşhur olan Trabzon tereyağının elbette çok daha kaliteli olacağını düşünüyoruz."

        - "110'a yakın ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz"

        Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz da su ürünleri sektörünün Türkiye'de çok canlı bir sektör olduğuna dikkati çekerek, "2000 yılından bugüne yüzde 750 büyüyen bir sektör. Aynı zamanda ihracatta da yüzde 850 büyüyen bir sektör. 110'a yakın ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz. ​​​​​​​Kendisini teknolojik olarak ve gıda sağlığı anlamında sürekli yenileyebilen bir sektör." diye konuştu.

        ​​​​​​​Karadeniz'in önemli bir lokasyonda bulunduğuna işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

        "Karadeniz somonu bizim için gerçekten çok önemli. Karadeniz bizim için çok önemli bir lokasyon. Karadeniz'deki hamsinin yüzde 90'ını Türkiye alıyor. Bu bizim için hem stratejik hem de ekonomik bir ürün. Karadeniz somonu da gerçekten bizim için çok önemli. Şu anda Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgesi arasında 2026 yılına kadar 300 bin ton civarında bir üretim potansiyelimiz söz konusu. Şu an 75-80 bin ton civarlarında üretim yapıyoruz. Bunun büyük kısmını yurt dışına da ihraç ediyoruz. Karadeniz somonu bir marka değeridir. Gelecekte de bu devam edecektir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Hayvancılık Genel Müdürü Çelik: Su tüketimi az olan ırkları yaygınlaştıraca...
        Hayvancılık Genel Müdürü Çelik: Su tüketimi az olan ırkları yaygınlaştıraca...
        40 günlük Gürcü bebeğin gözündeki tümör Trabzon'da başarıyla alındı
        40 günlük Gürcü bebeğin gözündeki tümör Trabzon'da başarıyla alındı
        Doğu Karadeniz'den ocak ayında 133,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Doğu Karadeniz'den ocak ayında 133,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        KTÜ Çocuk Hastanesi inşaatı devam ediyor
        KTÜ Çocuk Hastanesi inşaatı devam ediyor
        Trabzonspor´da yüzler gülmüyor
        Trabzonspor´da yüzler gülmüyor
        Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti
        Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti