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        Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:15
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        Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti.

        En son 2015-2016 sezonunun 5 ile 8. haftaları aralığında üstü üste 4 maç yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş mağlubiyetiyle 300 hafta sonra aynı kötü istatistiği tekrarladı.

        Söz konusu sezonun 5. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0, deplasmanda Ankaraspor'a 3-1, evinde Konyaspor'a 2-1, dış sahada Mersin İdman Yurdu'na 3-2 mağlup olarak art arda 4 maçı puansız kapayan bordo-mavililer, tarihi kötü dönemlerinden birini bu sezon yaşadı.

        Karadeniz ekibi, bu sezon ise 21. haftada Galatasaray'a sahasında 5-1, 22. haftada Çaykur Rizespor'a rakip sahada 1-0, Kasımpaşa'ya evinde 3-2 ve Beşiktaş'a da deplasmanda 2-0 kaybetti.

        Trabzonspor, ligde 300 hafta aradan sonra art arda oynanan 4 maçı kaybederek puan elde edemedi.

        - İkinci yarının en kötü performans sergileyen takımı

        Trabzonspor, ligin ikinci yarısında en kötü performansı gösteren takım oldu.

        İkinci devreye deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bitexen Antalyaspor müsabakasıyla başlayan ve ardından çıktığı 4 maçı puansız tamamlayan bordo-mavililer, beklentilerin çok uzağında kaldı.

        Bu bölümde çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, hanesine sadece 1 puan yazdırarak ikinci yarının en az puan toplayan takımı oldu.

        - Üçüncülük koltuğunu kaptırdı

        Trabzonspor, Beşiktaş yenilgisiyle üçüncülük koltuğunu da rakibine kaptırdı.

        Ligin 15. haftasında Beşiktaş'tan üçüncü sırayı devralan bordo-mavili takım, 24. haftada siyah-beyazlı takıma yenilerek tekrar üçüncülüğü rakibine verip 4. sıraya geriledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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