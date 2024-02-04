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        Trabzonspor'dan hakem ve VAR'a sert tepki

        Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile hakem kararlarına tepki gösterdi. Açıklamada, "Tolga Özkalfa tarafından son derece deneyimsiz hakemlerin atandığı VAR odasında keyif çatılırken, sahada da kuralı kitaba göre değil kafasına göre uygulayan bir art niyetli VAR´dı" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:48 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:50
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        Trabzonspor'dan hakem ve VAR'a sert tepki
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        Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile hakem kararlarına tepki gösterdi. Açıklamada, "Tolga Özkalfa tarafından son derece deneyimsiz hakemlerin atandığı VAR odasında keyif çatılırken, sahada da kuralı kitaba göre değil kafasına göre uygulayan bir art niyetli VAR´dı" denildi.

        Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada belki de bugüne kadar örneğine rastlanmamış hakem rezaletiyle karşı karşıya kaldık! Bu rezaletin arkasında başta MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olmak üzere orta hakem Arda Kardeşler ile VAR´daki Alper Çetin bulunuyordu. Oyuncumuz Bardhi´ye yapılan penaltıyı veremeyen, pozisyonun hemen ardından yediğimiz golden önce Mendy´nin formasından çekilmesini es geçen bu güruhun; Dolmabahçe´ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktığı aşikardı! Tolga Özkalfa tarafından son derece deneyimsiz hakemlerin atandığı VAR odasında keyif çatılırken, sahada da kuralı kitaba göre değil kafasına göre uygulayan bir art niyetli VAR´dı! Bu çıkmaz sokaktan çıkışın tek yolunun MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu´nun istifası ardından da hakemlik müessesesinin yeniden dizayn edilmesiyle mümkün olacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi´ye de soruyoruz: Hemen hemen her hafta tekrarlanan Trabzonspor düşmanlığını daha ne kadar arkanızı dönüp seyredeceksiniz?"

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon -

        2024-02-04 22:45:51

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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