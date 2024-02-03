Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Trabzon'da konuştu:

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Her memleketin sadece belediye hizmetlerini yapacak insanlara değil, şehremini olarak cesur, çelebi, gövdesini bu memleketin meselelerinin altına koyacak yürekli insanlara ihtiyacı var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Trabzon'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Her memleketin sadece belediye hizmetlerini yapacak insanlara değil, şehremini olarak cesur, çelebi, gövdesini bu memleketin meselelerinin altına koyacak yürekli insanlara ihtiyacı var." dedi.

        Uysal, Yomra ilçesindeki bir otelde düzenlenen ilçe belediye başkan adayları tanıtım töreninde, yerel seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Seçimde partisine destek isteyen Uysal, "Her memleketin sadece belediye hizmetlerini yapacak insanlara değil, şehremini olarak cesur, çelebi, gövdesini bu memleketin meselelerinin altına koyacak yürekli insanlara ihtiyacı var. Nerede olursa olsun bir büyük geçmişin içinden gelerek bu yüreği koymuş insanlarız. Kıt kanaat imkanlarla bu ülkenin büyük sıçrama hamlelerinin altında imzası olan iradenin sahipleri insanlarız. Şuna eminiz, bugün Türkiye daha fazlasını yapabilir. Çünkü dün yaptı, Allah'ın izniyle bugün de yarın da yapacaktır." diye konuştu.

        Uysal, milletin mukaddesatını ortak değer bildiklerinin altını çizerek, bunu hiçbir zaman siyasi alanda bir rekabet meselesi haline getirmediklerini ve getirmeyeceklerini ifade etti.

        Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği bir dert olmadığını vurgulayan Uysal, "Yeter ki bu büyük ülkenin büyüklüğüne denk bir siyasi akılla yarınlarını arayabilelim. Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren bu bayrağı çok şükür bizim geleneğimiz taşımış. İktidar olmuşuz, muhalefet olmuşuz. Bunca yıl geçmiş yine alnımız ak, başımız dik bir şekilde buralarda milletimizin huzurundayız, tüm Türkiye sathında milletin huzurundayız." dedi.

        Uysal, seçimlerin sadece bir parti meselesi olmadığına değinerek, "Doğru insanlarla beraber bu yolda, bu mücadeleyi verebilmek memleketin hizmetinde olabilme meselesi. Bizim güzel bir şiarımız var, hayra anahtar eli olmak, şerre kilit olmak. İşte bu maksatla yerel seçimin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Program, Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Ramis Uzun, Şalpazarı Belediye Başkan adayı Metin Günay ve Köprübaşı Belediye Başkan adayı Mehmet Avcı'nın katılımcıları selamlamasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuş...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuş...
        Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti
        Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti
        Trabzonspor, İstanbul´a gitti
        Trabzonspor, İstanbul´a gitti
        Bakan Uraloğlu: Samsun- Sarp demir yolu projesinde artık eyleme geçtik
        Bakan Uraloğlu: Samsun- Sarp demir yolu projesinde artık eyleme geçtik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da belediye başkan adayları tanıtım törenine...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da belediye başkan adayları tanıtım törenine...
        Trabzonlu ressam kanseri başarılı tedavi süreci ve yüksek motivasyonla yend...
        Trabzonlu ressam kanseri başarılı tedavi süreci ve yüksek motivasyonla yend...