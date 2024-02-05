Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dayanıklılık çalışması ile tamamlandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

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