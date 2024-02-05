Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dayanıklılık çalışması ile tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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