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        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Miraç Kandili'ni kutladı

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:08
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        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Miraç Kandili'ni kutladı
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        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Ekim, mesajında, böylesine mübarek bir geceye kavuşmanın manevi huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Mukaddes geceler zincirinin halkalarından biri olan mübarek Miraç Kandili'ne kavuşmanın manevi mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

        "Miraç gecesi ilahi lütuf ve ikramlarla dolu bir gecedir. Peygamber Efendimizin yaptığı Miraç yolculuğu, Mescid-i Haram'dan başlayıp Mescid-i Aksa'ya, oradan da Yüce Mevla'ya doğru yapılan kutsal bir yolculuktur. Miraç, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. Böyle geceler birlik beraberliği, dayanışmayı ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye, kendimizi ve yaptıklarımızı bir daha gözden geçirip tartmamıza vesile olan gecelerdir. Bu mübarek geceyi fırsat bilip tüm günahlarımızdan arınmak için tövbe etmeli, kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp tüm dünyada barış ve huzurun sağlanması için Yüce Rabbimize dua etmeliyiz. Bu vesileyle pek çok önemli hadiseyi içerisinde barındıran bu kutlu gecenin başta Akçaabat'ımıza, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Miraç Kandili'nin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mukaddes gece vesilesiyle dünya üzerinde kan ve gözyaşının son bulmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

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