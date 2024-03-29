Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Olayda hayatını kaybeden işçiler Mehmet Sultan Allahverdi ve İbrahim Keskin'in cenazeleri ise dün toprağa verilmişti.

Uzunosmanoğlu için Bahçecik Belde Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve vatandaşlar katıldı.

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