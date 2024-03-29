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        Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde iki gün önce içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:32
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        Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi
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        Trabzon'un Hayrat ilçesinde iki gün önce içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Uzunosmanoğlu için Bahçecik Belde Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve vatandaşlar katıldı.

        Evli ve 3 çocuk babası Uzunosmanoğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

        Olayda hayatını kaybeden işçiler Mehmet Sultan Allahverdi ve İbrahim Keskin'in cenazeleri ise dün toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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