Gürcistan'dan gelen uzmanlara "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında eğitim verildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) desteklenen "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Gürcistan'dan gelen 14 uzman, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (SUMAE) eğitim aldı.

SUMAE Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası eğitim salonlarında düzenlenen programda, balık sağlığı yönetimine giriş, su ürünleri yetiştiriciliğinde balık hastalıkları, su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinin yetkilendirilmesi (izinler/lisanslar), çevresel etki değerlendirme ve izleme eğitimi ile ticari balık stoklarını değerlendirmek için matematiksel yöntemler konuları anlatıldı.

İki gün süren eğitim programına, SUMAE'nin 17 uzmanının yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar da eğitmen olarak katıldı.

Eğitimlerde, Türkiye'deki su ürünleri yetiştiriciliği yanında balıkçılık uygulamaları da ele alındı. Sektördeki en son gelişmeler hakkında bilgi verilen katılımcılar, deneyimlerini paylaşma ve işbirliği yapma fırsatı da buldu. Türk ve Gürcü uzmanlar, bilimsel metotları incelerken, deneyimlerini de birbirlerine aktardı.

Gürcistan'ın tarım ve balıkçılık sektörlerindeki uzmanlarının bilgi birikimlerini artırarak, ülkenin Avrupa Birliği standartlarına uyum sağlaması ve balıkçılık alanında daha ileri adımlar atması hedefleniyor.