TESOB heyetinden Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ve yönetim kurulu üyeleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kara'nın başkanlığını yürüttüğü Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaya'ya yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletin Metin Kara, ortak çalışmalara imza atmaktan mutluluk duyacaklarını vurguladı.