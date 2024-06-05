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        "Trabzon 1. Koro Festivali" düzenlenecek

        Trabzon'da, 11-12 Haziran'da "Trabzon 1. Koro Festivali" organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:42
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        "Trabzon 1. Koro Festivali" düzenlenecek
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        Trabzon'da, 11-12 Haziran'da "Trabzon 1. Koro Festivali" organize edilecek.

        Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek festivalde sahne alacak korolarda yüzlerce çocuk, genç ve yetişkin performans sergileyecek.

        CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından desteklenen "Kur-Yönet-Paylaş" isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında Trabzon'da yaşayan ve beraber başarma motivasyonu yüksek müzik eğitmenleriyle bir dizi eğitimler gerçekleştirildi.

        Proje koordinatörü Dr. Yiğit Can Eyüboğlu ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Burcu Kalkanoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin önemli koro şeflelerinden Prof. Ahter Destan, Dr. Atilla Çağdaş Değer, Çiğdem Aytepe, Dr. Mete Gökçe ve uzman müzikolog Ersin Antep ile bir araya gelen Trabzon'daki müzik eğitmenleri, proje kapsamındaki eğitimlerini tamamladı.

        Hazırlıkları Ekim 2023'te başlayan festivalde yer alacak korolar, öne çıkan özellikleriyle ödüllendirilecek.

        Festivalin değerlendirme kurulunda, Türkiye'deki festivallerin kurucusu olarak görülen koro şefi Prof. Mustafa Apaydın başkanlığında akademisyen ve müzik eğitimcisi Doç. Dr. Zühal Dinç Altun, Trabzon'daki koro yaşamına önemli katkılar sunmuş akademisyen ve koro şefi Özlem Aydın, Kur-Yönet-Paylaş proje koordinatörü ve proje yürütücüsü yer alacak.

        6 oturumda, 24 koronun sahne alacağı festival, Kur-Yönet-Paylaş bünyesinde eğitimini başarıyla tamamlayan müzik öğretmenlerinden oluşan Trabzon Müzik Öğretmenleri Korosu'nun konseri ve ödül töreni ile sona erecek.

        Festival bilgilerine, "www.trabzonkorofestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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