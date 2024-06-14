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        Sürmene'de bıçakçılarda yoğunluk devam ediyor

        Trabzon'un bıçaklarıyla ünlü ilçesi Sürmene'deki bıçakçıların Kurban Bayramı öncesi yoğunluğu sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:50
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        Sürmene'de bıçakçılarda yoğunluk devam ediyor
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        Trabzon'un bıçaklarıyla ünlü ilçesi Sürmene'deki bıçakçıların Kurban Bayramı öncesi yoğunluğu sürüyor.

        Kasapların yanı sıra kurban kesecek vatandaşlar, ilçede üretilen coğrafi işaret tescilli "Sürmene bıçağı"nı tercih ediyor.

        Yeni bıçak almak ve mevcut bıçak ile satırları bilemek isteyenler, ilçedeki bıçak ustalarının yolunu tutuyor.

        Baba mesleğini sürdüren Nesrin Kumbasar, AA muhabirine, Sürmene'de 73 bıçakçı dükkanı ve 100'e yakın bıçak ustası bulunduğunu söyledi.

        Sürmene bıçaklarının elde dövülerek yapıldığını anlatan Kumbasar, "Sürmene'de meyve bıçağından, kasap bıçağına kadar çeşit var. Sürmene'nin geçim kaynağı bıçakçılık." dedi.

        Kumbasar, vatandaşın daha çok mevcut bıçaklarını bilemeye getirdiğini belirterek, "İyi bir kurban bıçağını bulaşık makinesinde yıkamasınlar, ateşli çarka tutturmasınlar, ömürlük bir bıçaktır. Kurban bıçaklarını pazardan, marketten almasınlar Sürmene'den bir firmadan alsınlar yanılmazlar." diye konuştu.

        Kurban Bayramı için kesme, yüzme, sıyırma ve doğrama bıçaklarının yanı sıra satır da imal ettiklerini anlatan Kumbasar, iyi bir kurban bıçağı fiyatının 600 ile 2 bin lira, kurban setlerinin ise 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

        Bıçak ustası İsmail Karcı da bıçak bileme işlemini 20 liraya yaptıklarını söyledi.

        Karcı, Sürmene bıçağının çelik kalitesinin diğer bıçaklardan daha iyi olduğunu kaydetti.

        Bıçak ustası İhsan Karadeniz de bıçak bilemede yoğunluk yaşandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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