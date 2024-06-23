Şarkıcı Resul Dindar "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahneye çıktı

Festival konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Resul Dindar, "Duman Aldi Dağlara", "Gümüşhane Kızlari", "Oy Trabzon" ve "Ateşle Oynuyorsun" gibi şarkılarını seslendirdi.

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