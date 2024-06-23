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        Şarkıcı Resul Dindar "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahneye çıktı

        Karadenizli ünlü şarkıcı Resul Dindar, Trabzon'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:20 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:23
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        Şarkıcı Resul Dindar "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahneye çıktı
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        Karadenizli ünlü şarkıcı Resul Dindar, Trabzon'da konser verdi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Resul Dindar, "Duman Aldi Dağlara", "Gümüşhane Kızlari", "Oy Trabzon" ve "Ateşle Oynuyorsun" gibi şarkılarını seslendirdi.

        Şarkıcının hayranları, şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

        Festival konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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