Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni, Trabzon'da sinemaseverlerle bir araya geldi:

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, dünya çapında birçok ödülü bulunan Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni'nin söyleşisiyle devam etti.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Şafak Takvul'un savaşlarda öldürülen masum çocuklara dikkati çektiği "Why" adlı animasyonla başladı.

Ardından dünya çapında birçok ödüle layık görülen Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni'nin 3 filmi seyirciyle buluşturuldu.

Almughanni'nin, İsrail'in bombalı saldırıları sonrası evleri yıkılan ve kargaşaya sürüklenen Gazzeli bir ailenin hikayesini anlattığı kısa belgeseli "Shujayya", Lübnan'ın Beyrut kentindeki Filistin mülteci kampında yaşayan 13 yaşındaki Khodor'un kimlik edinme mücadelesine ışık tuttuğu belgeseli "Son Of The Streets" ile kendisini İsrail'in kontrol noktasından geçirecek bir taksi arayan Filistinli genç Muhammed'in hikayesini işlediği kısa filmi "An Orange from Jafaa" ilgiyle izlendi.