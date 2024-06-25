Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni, Trabzon'da sinemaseverlerle bir araya geldi:

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, dünya çapında birçok ödülü bulunan Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni'nin söyleşisiyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:46 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni, Trabzon'da sinemaseverlerle bir araya geldi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, dünya çapında birçok ödülü bulunan Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni'nin söyleşisiyle devam etti.

        Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Şafak Takvul'un savaşlarda öldürülen masum çocuklara dikkati çektiği "Why" adlı animasyonla başladı.

        Ardından dünya çapında birçok ödüle layık görülen Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni'nin 3 filmi seyirciyle buluşturuldu.

        Almughanni'nin, İsrail'in bombalı saldırıları sonrası evleri yıkılan ve kargaşaya sürüklenen Gazzeli bir ailenin hikayesini anlattığı kısa belgeseli "Shujayya", Lübnan'ın Beyrut kentindeki Filistin mülteci kampında yaşayan 13 yaşındaki Khodor'un kimlik edinme mücadelesine ışık tuttuğu belgeseli "Son Of The Streets" ile kendisini İsrail'in kontrol noktasından geçirecek bir taksi arayan Filistinli genç Muhammed'in hikayesini işlediği kısa filmi "An Orange from Jafaa" ilgiyle izlendi.

        Gösterimlerin ardından aynı merkezde düzenlenen söyleşi programına katılan Muhammed Almughanni, Filistinlilere ve kendisine duydukları sempati ve verdikleri destek için Türk halkına teşekkür etti.

        Almughanni, filmlerinde çocukluk döneminde gördüklerini aktardığını belirterek, "Köyüm, Gazze'de İsrail sınırındaki tellerin yakınındaydı. Çocukluğumdan itibaren oradaki çatışmaları görebilir ve duyabilirdim. Ben de gelecekte o zaman tanık olduğum görüntüleri sinemaya aktarmayı düşlerdim." dedi.

        - "Kaybettiğimiz her kişi aslında bir film olmayı hak ediyor"

        Filistinli ünlü şair Rıfat-el Arir'in "Bizler sadece sayı değiliz, insanız." sözlerini hatırlatan Almughanni, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gazze'de ölen her bir insanın kendi hikayesi var. Ölen, kaybettiğimiz her kişi aslında bir film olmayı hak ediyor. Ölmekle de bitmiyor, savaşta geri kalanların hepsi hayatları boyunca bu travmayı yaşamaya devam edecekler. Bu buhranlı dönemi hayatlarının her döneminde hatırlayacaklar. İsrail'in yaptığı saldırılar sadece o anlık bir saldırıyla bitmiyor. Hayatımızın her aşamasında, yemek yediğimizde, okula gittiğimizde, büyüdüğümüzde, sürekli hayatımızı etkiliyor ve yaşantımızı cehenneme çeviriyor. Özellikle toplumu kamplara ayırıyorlar. Bulundukları yerlere göre kimlikler veriyorlar, Kudüs'tekiler için ayrı, Gazze'dekiler için ayrı."

        Almughanni, sinema sayesinde insanların İsrail'in yarattığı zulmün yeni bir şey olmadığının farkına vardığına dikkati çekerek, "Birçok insan Gazze'de yaşanan zulümden haberdar olmaya başladı 7 Ekim'le birlikte. Filistin diye bir ülkenin var olduğunu ve 75 yıldır bu zulmü görür hale geldiler. Yahudiler de bunu Nazi katliamından sonra sinemayla bütün dünyaya pazarladılar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        "Arda da Montella da gülüyor"
        "Arda da Montella da gülüyor"
        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı
        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı
        Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Dostların arasında"
        "Dostların arasında"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Barisic ve Lundstram ile sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, Barisic ve Lundstram ile sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, genç futbolcu Cihan Çanak ile görüşmelere başlandığını duyurdu
        Trabzonspor, genç futbolcu Cihan Çanak ile görüşmelere başlandığını duyurdu
        Trabzonspor, Cihan Çanak'ı KAP'a bildirdi
        Trabzonspor, Cihan Çanak'ı KAP'a bildirdi
        Trabzon'da ekonomi ve hukuk buluşması düzenlendi
        Trabzon'da ekonomi ve hukuk buluşması düzenlendi
        Trabzonspor, İngiliz futbolcu John David Lundstram'ı kadrosuna kattı
        Trabzonspor, İngiliz futbolcu John David Lundstram'ı kadrosuna kattı