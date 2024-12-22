Trabzonspor- Bodrum FK: 1-0

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ozan Ergün, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz (Dk. 46 Enis Destan), Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 90+3 Arif Boşluk), Mendy, Ozan Tufan, Cham (Dk. 90+4 Salih Malkoçoğlu), Cihan Çanak (Dk. 72 Umut Güneş), Nwakaeme, Banza

BODRUM FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 72 Herelle), Celustka (Dk. 82 Ege Bilsel), Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 90+1 Brazao), Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 83 Ahmet Aslan), Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov (Dk. 72 Puscas), Seferi

GOL: Dk. 86 Malheiro (Trabzonspor) SARI KARTLAR: Ali Şahin Yılmaz, Nwakaeme, Malheiro, Mendy (Trabzonspor) Sousa, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK) Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. 7'nci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Dimitrov'un kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı, Dimitrov'un şutunda Uğurcan tehlikeyi ayağıyla önledi.

26'ncı dakikada Cham'ın pasında ceza alanında Ozan Tufan'ın dokunduğu top kaleci Sousa'da kaldı. 37'nci dakikada Seferi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu yakın mesafede Celustka, kaleye gönderdi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı. 45+2'nci dakikada konuk ekipte Mohammed, savunmadan kaptığı topla ceza alanına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Mohammed'in şutunda, Uğurcan yatarak tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 51'inci dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Sousa, topu güçlükle kornere çeldi 54'üncü dakikada ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'nin ayağının dışıyla çıkarmak istediği top savunmaya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Sousa, tehlikeyi uzaklaştırdı.

56'ncı dakikada Üzeyir'in soldan ortasında, Mohammed'in şutunda savunmaya çarpan top yakın mesafedeki Dimitrov'un önüne düştü. Dimitrov'un şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek, bir kez daha gol izni vermedi. 86'ncı dakikada Trabzonspor, öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Cham'ın pasında ceza alanı dışında Malheiro'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın sağ köşesinden filelere gitti: 1-0

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta deplasmanda 4-3 kaybettiği Galatasaray maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti. Güneş, kart cezalısı Serdar Saatçı'nın yerine savunmada Ali Şahin Yılmaz'a forma şansı verdi. Trabzonspor, alt yapısından yetişen Yılmaz, ilk kez A takım formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Bordo mavililerde sakatlığı süren Edin Visca'nın yerine ise Cihan Çanak, görev aldı.

TRABZONSPOR'DA 7 SAKAT Karşılaşmada, sakatlıkları bulunan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Visca ve Draguş maç kadrosunda bulmazken; alt yapı oyuncuları Arda Öztürk, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkaçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım ile Arif Boşluk ise yedek kulübesinde yer aldı. BİLET FİYATLARI DÜŞTÜ,TRİBÜNLER DOLMADI

Son günlerde altığı kötü saha sonuçları nedeniyle ligin alt sıralarında yer alan Trabzonspor'da, taraftarlar yönetimin maç biletlerini 61 liraya indirmesine karşın tribünleri doldurmadı. Bordo mavili taraftarlar, müsabakaya önceki haftalara kıyasla daha fazla ilgi gösterirken tribünde yer yer boşluklar olduğu gözlendi. Bodrum FK'lı yaklaşık 10 taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününde takımlarını destekledi.

GÜNEŞ'İN ELİ HAVADA KALDI Karşılaşma öncesi 2 takım seremoniye çıktığı esnada Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisine uzattığı eli sıkmadı. Volkan Demirel'in 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi meslektaşının uzattığı eli sıkmayıp tepki gösterdiği öğrenildi. Güneş'in elini sıkmayan Demirel'in kulübeye doğru yöneldiği görüldü.

6 Şubat depreminden sonra o dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, "Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. MALHEİRO İLK GÖLÜNÜ BULDU Trabzonspor'da 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro, 86'ncı dakikada ceza alanı dışından takımın ilk gölünü kaydetti. Şık bir gole imza atan Malheiro bordo-mavili formayla ilk golünü buldu.

UĞUR ÇAKIR KALESİNDE DEVLEŞTİ Karşılaşmada milli kaleci Uğurcan Çakır, birçok kritik kurtarışla kalesini gole kapayarak, bordo-mavili takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. 4 HAFTA SONRA 3 PUAN GELDİ Ligin 13'üncü haftasında 5-0'lık Adana Demirspor galibiyeti yaşayan Trabzonspor, yaşanan puan kayıplarının ardından 4 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi. Maçın bitiş düdüğü sonrası Trabzonspor taraftarları "Uğurcan" tezahüratlarında bulunarak, takımlarını alkışladı.