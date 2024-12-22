Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Volkan Demirel, "Ben burada çok sayıda hem oyuncu olarak hem de teknik adam olarak maça çıktım. Bu kadar pozisyon bulup da atamadığımız bir maç 2-3 tanedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 22:36 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Bodrum FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Volkan Demirel, "Ben burada çok sayıda hem oyuncu olarak hem de teknik adam olarak maça çıktım. Bu kadar pozisyon bulup da atamadığımız bir maç 2-3 tanedir." dedi.

        Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem Trabzonspor'u hem de oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayarak, şunları söyledi:

        "Ben burada çok sayıda hem oyuncu olarak hem de teknik adam olarak maça çıktım. Bu kadar pozisyon bulup da atamadığımız bir maç 2-3 tanedir. Onlardan bir tanesi de bugündü. Oyunculara da söyledim, bugün gol atsaydık farklı bir ortam olurdu ki Trabzon'un yakalamış olduğu 3-4 tane şut var. Birisi auta çıktı ilk yarı, 2'sini benim kalecim Diogo çıkardı, birisi de çok güzel bir vuruşla gol oldu. Tebrik ederim Trabzon camiasını, Trabzon takımını ama kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum."

        Oyuncularının sahada her istediğini yapmaya çalıştığını aktaran Volkan Demirel, "Çünkü Trabzonspor'un, 30 bin seyircisinin önünde baskılı oynayacağını biliyorduk. Bizim amacımız da kazandığımız toplarla geçiş oyunu oynamaktı ki bu fırsatları da yakaladık. Aşağı-yukarı 3-4 tane benim saydığım net kornerle beraber 5 tane pozisyon vardı ama değerlendiremedik. Ama yapacak bir şey yok. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Demirel, maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile arasında yaşananlara ilişkin ise şunları kaydetti:

        "Öncelikle şunu söyleyeyim, benim camialara saygım her zaman sonsuzdur. Herhangi bir futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa... Sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında, birisi de deprem zamanı. Deprem zamanının 12'nci, 13'üncü gününde şimdi ailelerin acılarını tekrar hatırlatmak istemiyorum ama cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol hoca. Ölüye saygısı olmayan insanın dirisine hiç saygım olmaz. Ne söylüyorum, ölüye saygısı olmayanın dirisine hiç saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini, o ailelerin neler çektiğini bir bilsin, camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın."

        Güneş'in bu sözlerinin kendisini çok üzdüğünü belirten Demirel, "Bu beni çok üzmüştü ki gördüğüm yerde söyleyecektim. Üç yıldır bu işi yapıyorum, hiçbir zaman beni tünelin başında beklediğini görmedim. Şenol hoca bunu tahmin etti, kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı. Ama ben bugün onunla selamlaşmayacağımı, hatta fotoğraf karesi vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunu tekrar söylüyorum, camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. Bu yüzden eğer birine de yanlış lanse olduysa bu kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, 3 maç sonra galip geldi
        Trabzonspor, 3 maç sonra galip geldi
        Trabzonspor- Bodrum FK: 1-0
        Trabzonspor- Bodrum FK: 1-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçından notlar
        Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçından notlar
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan eski kurul ve komisyon başkanlarına pl...
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan eski kurul ve komisyon başkanlarına pl...