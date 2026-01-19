Habertürk
        Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşı revize edildi

        Trabzonspor Kulübü, teknik direktörü Fatih Tekke ve ekibinin maaşının yıllık 90 milyon lira olarak revize edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 19:25 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:25
        Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşı revize edildi
        Trabzonspor Kulübü, teknik direktörü Fatih Tekke ve ekibinin maaşının yıllık 90 milyon lira olarak revize edildiğini duyurdu.


        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon lira olarak yıllık net 90 milyon lira garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

