Trabzonspor-Bodrum FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Trabzonspor'da galibiyeti getiren golü atan Pedro Malheiro, "Doğru yoldayız, daha iyi oynamaya başladık. Birçok maçı kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Pedro Malheiro, çok önemli bir maçta çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Malheiro, aldıkları galibiyetin kendi adlarına birçok şeyi değiştireceğini belirterek, "Galibiyeti almak istemiştik bu maçtan önce, belki bir gol bulabildik ama daha fazlasını atacak fırsatları da yakaladık. Rakibe önde baskı kurduk, gerekli mücadeleyi gösterdik. Bizim adımıza bu galibiyet belki de birçok şeyi değiştirecek bir başlangıçtı. Bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü en büyük önceliğimiz puan durumunda yükselebildiğimiz kadar hızlı yükselmek. Hak ettiğimiz yere tekrar ulaşabilmek." diye konuştu.

Puan tablosunda bulundukları sıradan ötürü üzgün olduklarını aktaran Portekizli futbolcu, "Trabzonspor gibi takımlarda beklentilerin büyük olması normal. Beklentileri karşılayamadığınızda da taraftarlar büyük bir üzüntü yaşıyor. Biz de aynı şekilde oyuncular olarak çok üzülüyoruz. Kimse bu durumda olmak istemez. Bizim de canımızı yakan bir durum ama gün gün bu durumdan çıkabilmek adına iyi çalışmaya devam ediyoruz. Aslında bizim için eksik olan bu şans puanlarını elde edebilmekti. Çünkü işleri değiştirecek o noktaya gelememiştik. Doğru yoldayız, daha iyi oynamaya başladık. Birçok maçı kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Attığım ilk gol olması dolayısıyla benim için ayrı bir önemi var" Galibiyeti getiren golü anlatan Malheiro, şunları kaydetti: "Kafamı kaldırdığımda kaleye bakmaya çalıştım. Kaleye baktığımda da önümde kimseyi görmedim. Dolayısıyla buradan bir şey çıkartabilirim diye düşündüm o an. Aslında iyi de bir şut oldu benim adıma. Çok da önemli bir galibiyeti getiren gol oldu. Trabzonspor formasıyla da attığım ilk gol olması dolayısıyla benim için ayrı bir önemi var. Golü atmaktan ziyade takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı mutlu edebilmek çok önemliydi benim adıma, çok da sevindim."

Malheiro, gelecekte Portekiz Milli Takımı formasını da giymek istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Oyuncu olarak en büyük hedeflerimden biri milli takımda oynamak, milli takımımı temsil edebilmek ama benim önceliğim gün gün iyi çalışarak kendimi geliştirerek Trabzonspor'un hedeflerine, başarılarına yardımcı olmak. Sonrasında da böyle bir şans olursa, şans gelirse eğer ülkemi temsil etmek isterim."