Trabzonspor-Bodrum FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Trabzonspor'da galibiyeti getiren golü atan Pedro Malheiro, "Doğru yoldayız, daha iyi oynamaya başladık. Birçok maçı kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Pedro Malheiro, çok önemli bir maçta çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"Kafamı kaldırdığımda kaleye bakmaya çalıştım. Kaleye baktığımda da önümde kimseyi görmedim. Dolayısıyla buradan bir şey çıkartabilirim diye düşündüm o an. Aslında iyi de bir şut oldu benim adıma. Çok da önemli bir galibiyeti getiren gol oldu. Trabzonspor formasıyla da attığım ilk gol olması dolayısıyla benim için ayrı bir önemi var. Golü atmaktan ziyade takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı mutlu edebilmek çok önemliydi benim adıma, çok da sevindim."

Taraftarlardan kendilerini desteklemeye devam etmelerini de isteyen 23 yaşındaki sağ bek, "Desteğe her zaman ihtiyacımız olacak. Onlarla beraber başaracağız. Harika bir stadyumumuz var. Her oyuncunun oynamak isteyeceği bir ortam var. Biz de oyuncular olarak taraftarlarımızın bize verdiği desteğe layık olmaya çalışıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz durumun Trabzonspor'a yakışmadığının da farkındayız ama inanın bunu çevirebilmek için çok çalışıyoruz. Bunda da mutlaka taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak." diyerek sözlerini tamamladı.