Trabzonspor, 3 maç sonra galip geldi
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.
Bordo-mavili takımda 86. dakikada Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, ceza alanı dışından kaydettiği golle galibiyeti getiren isim oldu.
Ligde son 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 3 puanla kötü gidişatını da sonlandırdı.
Puanını 19'a çıkaran Trabzonspor, 12. sıraya yükselirken konuk takım ise 14 puanla 17. sırada yer aldı.
- Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında gergin anlar
Trabzon'daki karşılaşma öncesi ve sonrasında iki takımın teknik direktörleri arasında gergin anlar yaşandı.
Maç öncesi Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmadığı gözlendi.
Müsabaka sonunda da teknik adamlar arasında, soyunma odasına girerken tartışma yaşandı.
- Mendy cezalı
Trabzonspor'da dördüncü sarı kartını gören Batista Mendy, cezalı duruma düştü.
Bu futbolcu, ligde Reeder Samsunspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada görev alamayacak.
Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Malheiro, bordo-mavili takımda ilk golünü kaydetti.
Karşılaşma sonrası taraftarlar, kaleci Uğurcan Çakır'ı performansından dolayı alkışladı.
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