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        Trabzon'da çocuk gelişimi ve ailelerin davranışları hakkında program düzenlendi

        Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, annenin davranışlarının, çocuğun öğrenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:17 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:17
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        Trabzon'da çocuk gelişimi ve ailelerin davranışları hakkında program düzenlendi
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        Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, annenin davranışlarının, çocuğun öğrenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

        Trabzon'daki özel rehabilitasyon merkezi ve anaokulunun, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde ortaklaşa düzenlediği "Ebeveynlersiz Olmaz: Gelişim Yetersizliği Olan Bebek Çocuklar ve Ebeveynler İle Çalışma" programına katılan Diken, çocuk gelişimi ve ailelerin davranışları hakkında sunumda bulundu.

        Program sonunda AA muhabirine değerlendirmede bulunan Diken, tüm çocukların hayatı öğrenmesindeki en önemli kişilerin anne ve baba olduğunu söyledi.

        Çocukla en fazla zaman geçiren kişinin çocuğun gelişimi ve öğrenmesi üzerine en fazla etkisi olduğunu belirten Diken, "Çocuğun yaşı küçüldükçe en fazla hayatında olan kişi anne, sonra baba geliyor. Dolayısıyla annenin çocuğuyla çocuk uyanıkken geçirdiği her an, her zaman değerli bir zaman. Bu zamandaki annenin davranışları aslında çocuğunun öğrenmesini veya öğrenememesini veya öğrenmede gecikmesine neden oluyor." diye konuştu.

        Diken, çocuklarla etkili iletişime geçebilmenin önemine vurgu yaparak, "Burada da iki püf nokta var. Duyarlı olma ve yanıtlayıcı olma. Yani çocuğunuz uyanıkken, sizinle birlikteyken 'Ne yapmak istiyor? Ne söylemek istiyor?' Doğru anlarsak ve çocuğun gelişimine uygun yanıt verirsek aslında olayı çözmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Diken, ebeveynlerin çocukla çocuk olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Temel nokta çocuklar uyanıkken öğreniyor. Uyanıkken de çocuk her kiminle beraberse o anlardaki yaşantılar önemli. O yaşantılarda çocuğun yaşına, gelişimine uygun oyuncaklar, materyaller, yapılan her türlü evdeki günlük rutinler çok önemli. Bu sırada da ebeveynin çocuğun liderliğini takip etmesi, oyununa katılması, ebeveynin patron olmaması, ebeveynin öğretmen olmaması. Çocukla çocuk olduğumuz zaman gerçekten olayı büyük olasılıkla çözmüş oluyoruz."

        Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan'ında katıldığı program, Diken'e çiçek takdim edilmesi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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