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        KTÜ'de Gazaltı Kaynak Eğitimi verilecek

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) Gazaltı Kaynak Eğitimi verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:15
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        KTÜ'de Gazaltı Kaynak Eğitimi verilecek
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        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) Gazaltı Kaynak Eğitimi verileceği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Doğu Karadeniz Bölgesinde Gemi İnşaa ve İmalat Sanayinde İstihdamı Arttırmaya Yönelik Gazaltı Kaynak Eğitimi" projesi kapsamında, KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu'nda, 2-20 Eylül tarihleri arasında eğitim düzenleneceği belirtildi.​​​​​​​

        Gazaltı Kaynak Eğitiminin 12 günde toplam 96 saat olacağı vurgulanan açıklamada, son başvuru tarihinin 30 Ağustos olduğu kaydedildi.

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