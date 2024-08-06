KTÜ'de Gazaltı Kaynak Eğitimi verilecek

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Doğu Karadeniz Bölgesinde Gemi İnşaa ve İmalat Sanayinde İstihdamı Arttırmaya Yönelik Gazaltı Kaynak Eğitimi" projesi kapsamında, KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu'nda, 2-20 Eylül tarihleri arasında eğitim düzenleneceği belirtildi.​​​​​​​

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