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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 bin 670 olaya müdahele etti

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2024 yılı içerisinde 18 ilçede 2 bin 670 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:00
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 bin 670 olaya müdahele etti
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2024 yılı içerisinde 18 ilçede 2 bin 670 olaya müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin donanımlı kadro, modern araç ve ekipmanlarla yangın, sel, su baskınları ile trafik kazalarına müdahalede bulunduğu belirtildi.

        Çok sayıda can kurtarma operasyonunun gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Olaylara en hızlı şekilde müdahale etme ilkesiyle görev yapan itfaiyeciler, 2024 yılı içerisinde 2 bin 670 vakada görev aldı. Bu vakaların 1268'i yangın, 157'si trafik kazası, 995'i can kurtarma operasyonu, 35'i güvenlik, 5'i sel ve su baskını, 210'u ise diğer olaylardan oluştu. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için şehrimizin her köşesinde meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için itfaiye ekiplerimiz nöbettedir. Düzenli eğitim ve tatbikatlar yapan nitelikli personelimiz, sağlam alt yapımız, modern araç sistemimiz ve ekipmanlarımızla Trabzon'umuz için her zaman hazırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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