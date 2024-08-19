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        Trabzonspor'da Maxi Gomez'in sözleşmesi feshedildi

        Trabzonspor Kulübü, Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:28 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:28
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        Trabzonspor'da Maxi Gomez'in sözleşmesi feshedildi
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        Trabzonspor Kulübü, Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 1 Eylül 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya dört eşit taksit halinde 700 bin avro fesih bedeli ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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