KTÜ Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, M-Çiçeği hastalığına ilişkin bilgi verdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Aksoy, M-Çiçeği (MPox) hastalığıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Aksoy, yaptığı açıklamada, eskiden hayvanlara bulaşan M-Çiçeğinin artık insandan insana yakın temas yoluyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu belirtti.

Dünyada görülen vakalara ilişkin bilgi aktaran Aksoy, "Enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları, deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas veya ısırık yoluyla insanlara bulaşabilir. Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve diğer ürünlerini yemek de risk oluşturmaktadır. İnsandan insana bulaşmada uzun süreli yakın cilt teması önemlidir. Deri teması veya enfekte bir kişinin havlu, giysi veya yatak örtüsü gibi kişisel eşyaları paylaşması gibi diğer yakın temas şekilleriyle de bulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, hastalıkta ilk belirtilerin yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, halsizlik ve yorgunluk olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "İlk belirtilerden 1-5 gün sonra, çoğunlukla yüzden başlayıp, daha sonra genital bölgeler ve anüs dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine yayılan döküntüler ortaya çıkmaktadır. Döküntüler kabarık lekeler olarak başlar ve sıvı dolu lezyonlara dönüşür. Bazen bu döküntüler ağız içinde de olabilir. Lezyonlar, iyileşene kadar ağrılı olabilir ve kabuklanmaya başladıklarında kaşıntı görülebilir. Enfeksiyon 2-4 hafta sürebilir ve hastalar belirtiler iyileşmeye başlayana kadar bulaştırmaya devam eder. Kabuklar döküldükten sonra kişi virüsü etrafa bulaştırmaz."