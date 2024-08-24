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        KTÜ'nün teknik alanda akademik performansı yükseldi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ), teknik alanda akademik performansının yükseldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:46
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        KTÜ'nün teknik alanda akademik performansı yükseldi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ), teknik alanda akademik performansının yükseldiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) 2023-2024 Dünya Alan Sıralamasının açıklandığı belirtildi.

        URAP alan sıralamasının, üniversitelerin makale sayısı, toplam doküman ve atıfların ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası iş birliği ölçütleri dikkate alınarak son 5 yıllık performans değerlendirilmesiyle belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "URAP 2023-2024 Dünya Alan Sıralaması sonuçlarına göre, KTÜ 78 bilim alanı içinde 9 alan ile yerini aldı. Bu alanlar mimarlık 3'üncü, yer bilimleri 4'üncü, inşaat mühendisliği 4'üncü, makine mühendisliği 10'uncu, mühendislik alanı 12'nci şeklinde sıralandı. Dünya üniversiteleri arasında ise KTÜ, mimarlık alanında 229'uncu, yer bilimleri alanında 719'uncu, inşaat mühendisliği alanında 446'ncı, makine mühendisliği alanında 949'uncu, mühendislik alanında 975'inci, teknoloji alanında 1334'üncü, biyoloji bilimleri alanında 1435'inci, kimya bilimleri alanında 1428'inci, tıp ve sağlık bilimleri alanında 1219'uncu sırada yer aldı."

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