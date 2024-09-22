Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında rakibini 5-0 yendi
Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı'nı 5-0 mağlup etti.
Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı'nı 5-0 mağlup etti.
Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, rakibini 5-0'lık galibiyetle yendi.
Bordo-mavililerin gollerini Rümeysa, Peterson Kundok, Kaltrina, Adubea ve Azra kaydetti.
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