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        Trabzon'da "Ultra Sümela Trail" düzenlendi

        Trabzon'un doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenen Ultra Sümela Trail, yerli ve yabancı bir çok sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 29.09.2024 - 13:16
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        Trabzon'da "Ultra Sümela Trail" düzenlendi
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        Trabzon'un doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenen Ultra Sümela Trail, yerli ve yabancı bir çok sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi organize edilen etkinlikte "Sporun Şehri Trabzon" sloganıyla adımlarını atan katılımcılar, 61K, 27K ve 12K olmak üzere üç farklı parkurda yarıştı.

        Etkinliğin en zorlu parkuru olan Ultra Sümela 61K, Altındere ve Maçka ilçesinin doğal güzellikleri ile birleşen etaplarıyla dikkati çekti.

        Özellikle Sümela Manastırı'nın eteklerinden geçen parkurlar, fiziksel dayanıklılığı test ederken sporculara bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini yakından görme imkanı sundu.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğin şehre spor turizmi açısından büyük katkı sağladığını belirtti.

        Genç, Trabzon'un sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri, spor organizasyonlarıyla dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Sümela Ultra Trail gibi etkinlikler, sadece birer yarış olmanın ötesine geçiyor. Spor turizmi, şehrimize büyük katkı sağlıyor ve bu tür organizasyonlar, Trabzon'un uluslararası düzeyde bir marka haline gelmesinde önemli rol oynuyor. Bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yarışta 61K erkeklerde Kemal Kukul birinci olurken, Şakir Atmaca ikinci, Serdar Fatih Gülbaş ise üçüncü sırada yer aldı.

        27K erkeklerde Orhun Yüce birinciliği elde ederken, Köksal Karslı ikinci, Emre Tekke ise üçüncü oldu.

        Kadınlar 27K kategorisinde Şeyma Türkmen birincilik ipini göğüslerken, Aysuhan Durna ikinci, Gülden Özanlayan üçüncü sırada yarışı tamamladı.

        12K erkeklerde Doğukan Azizler birinci, Emirhan Kaburtu ikinci, Orhan Karadayı üçüncü olurken, 12K kadınlarda Hava Terzi birinci, Derya Samancı ikinci, Kübra Şen ise üçüncü oldu.

        Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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