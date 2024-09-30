Trabzon'da üniversite öğrencilerine eğitim dönemi boyunca çorba ikram edilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çorba çeşmeleriyle üniversite öğrencilerine ikramda bulunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesindeki öğrencilere bu yıl da sıcak çorba ikram edilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, üniversitelerin açık olduğu dönemlerde kurulan çorba çeşmeleri sayesinde öğrenciler ücretsiz sıcak çorba ikramından yararlanabilecek.