Trabzon'da "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" sona erdi

Trabzon'da, "Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" tamamlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bir otelde düzenlenen eğitimde, afetlerin yerel imkanlarla baş edilemeyen olaylar olduğunu söyledi.

Afetlerin nadiren, acil durumların ise her zaman olduğunu belirten Kadıoğlu, "Acil durumları deneme yanılma yöntemiyle de öğreniyoruz. Afetler nadiren olduğu için deneme yanılma yöntemiyle öğrenemediğimiz şeyler bunlar. Bunlara daha bilimsel, planlı yaklaşmamız gerekiyor." dedi.

Hava durumu ile iklimin karıştırıldığına işaret eden Kadıoğlu, "İklim 100 yıllık süren bir olay, hava durumu ise gündelik. Eskiden 150 bin yılda dünya 1 derece ısınmıştır. Soğurken de 150 bin yılda 1 derece soğumuştur. Şimdi 1850 yılından 2000 yılına 1 derece ısındık. Eskiden 150 bin yılda olan değişim şimdi 150 yılda oluyor. 150 bin yılda 1 derece ısınan dünya önümüzdeki 75 yılda 7 dereceye kadar ısınabilecek. Bunun sosyoekonomik etkileri de çok büyük." diye konuştu.

Kadıoğlu, en yüksek artışlar Güneydoğu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelecek şekilde Türkiye'de hava sıcaklığının en kötü iklim senaryosuna göre 2100 yılına kadar yazın 4-7 derece aralığında artacağını dile getirdi.