Trabzonspor'un kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy mezarı başında anıldı

Yönetim kurulu adına amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in, merhum Ulusoy'un kızı Hülya Ulusoy'a çiçek takdim ettiği aktarılan açıklamada, merhum başkan Ulusoy'un evinde ruhuna hitaben Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dua edildiği kaydedildi.

Açıklamada, anma törenine yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz, Coşkun Öztürk, Fatih Solak, Ali Beyazlı ve Selim Burak Özdemir ile Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile Ali Osman Ulusoy'un kardeşi Sefer Ulusoy, kızı Hülya Ulusoy, ailesi ve akrabalarının katıldığı belirtildi.

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