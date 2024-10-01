Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Rondo ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, iki kaleli oyun ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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