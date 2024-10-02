Trabzonspor, Hatayspor maçında ilk peşinde

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek 126 gün sonra galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor, hafta sonu da deplasmandaki gol ve 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Bu sezon ligde konuk olarak çıktığı Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 Ekim Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakada gol ve galibiyetle tanışmak istiyor.

Trabzonspor, 19 takımlı ligde bu sezon deplasmanda gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavili takım ayrıca Samsunspor ile birlikte deplasmanda gol yemeyen iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

- Deplasmanda en son 137 gün önce kazandı Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmandaki son galibiyetini 137 gün önce aldı. Geçen sezon ligin 37. haftasında RAMS Başakşehir ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, 18 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmadan sonra çıktığı dış saha maçlarında 3 puan elde edemedi. - Üç maçta da farklı teknik direktörler görev aldı Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 3 maçta da farklı teknik direktörler görev yaptı.