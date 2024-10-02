Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Hatayspor maçında ilk peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek 126 gün sonra galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor, hafta sonu da deplasmandaki gol ve 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Hatayspor maçında ilk peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek 126 gün sonra galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor, hafta sonu da deplasmandaki gol ve 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

        Bu sezon ligde konuk olarak çıktığı Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 Ekim Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakada gol ve galibiyetle tanışmak istiyor.

        Trabzonspor, 19 takımlı ligde bu sezon deplasmanda gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavili takım ayrıca Samsunspor ile birlikte deplasmanda gol yemeyen iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

        - Deplasmanda en son 137 gün önce kazandı

        Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmandaki son galibiyetini 137 gün önce aldı.

        Geçen sezon ligin 37. haftasında RAMS Başakşehir ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, 18 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmadan sonra çıktığı dış saha maçlarında 3 puan elde edemedi.

        - Üç maçta da farklı teknik direktörler görev aldı

        Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 3 maçta da farklı teknik direktörler görev yaptı.

        Bordo-mavili takım, ilk haftaki Net Global Sivasspor maçına Abdullah Avcı, 4. haftadaki ikas Eyüpspor karşılaşmasına İhsan Derelioğlu, 6. haftadaki Gaziantep FK müsabakasına da Şenol Güneş yönetiminde çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Eylülde ihracat geriledi
        Eylülde ihracat geriledi
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Karadeniz'e özgü kokulu üzümden tatlı ve ekşi pekmez üretiliyor
        Karadeniz'e özgü kokulu üzümden tatlı ve ekşi pekmez üretiliyor
        Yomra Müftüsü çocuklara Nasrettin Hoca kostümüyle dini eğitim veriyor
        Yomra Müftüsü çocuklara Nasrettin Hoca kostümüyle dini eğitim veriyor
        Trabzonspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları başladı
        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor'un kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy mezarı başında anıldı
        Trabzonspor'un kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy mezarı başında anıldı
        "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibinden Trabzonspor'a ziyaret
        "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibinden Trabzonspor'a ziyaret