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        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:53
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        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sürat çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        ikas Eyüpspor ile oynanan maçta omuzundan sakatlanan Enis Destan'ın da bir ay aranın ardından takımdan ayrı çalışmalara başladığı öğrenildi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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