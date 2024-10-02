Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ikas Eyüpspor ile oynanan maçta omuzundan sakatlanan Enis Destan'ın da bir ay aranın ardından takımdan ayrı çalışmalara başladığı öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sürat çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.