Trabzonsporlu futbolcu Denswil'de kas yaralanması tespit edildi

Futbolcuya yapılan muayene sonuçlarına değinen Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.