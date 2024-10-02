Trabzonsporlu futbolcu Denswil'de kas yaralanması tespit edildi
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil'de kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi.
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil'de kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi.
Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Denswil'in antrenman sırasında ağrı hissettiğini belirtti.
Futbolcuya yapılan muayene sonuçlarına değinen Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
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