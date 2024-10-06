Trabzon'da Filistinliler yararına "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" gerçekleştirilecek

Trabzon'da Filistin halkı yararına "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un efsane ve yıldız oyuncularının katılacağı etkinlikte bu yıl vefat eden Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile eski başkanlar Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem de anılacak.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor iş birliğinde 8 Ekim Salı günü saat 16.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek program, Filistin yararına Avni Aker Millet Bahçesi'nde organize edilecek.