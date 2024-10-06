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        Trabzon'da Filistinliler yararına "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" gerçekleştirilecek

        Trabzon'da Filistin halkı yararına "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:11
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        Trabzon'da Filistinliler yararına "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" gerçekleştirilecek
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        Trabzon'da Filistin halkı yararına "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un efsane ve yıldız oyuncularının katılacağı etkinlikte bu yıl vefat eden Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile eski başkanlar Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem de anılacak.

        Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor iş birliğinde 8 Ekim Salı günü saat 16.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek program, Filistin yararına Avni Aker Millet Bahçesi'nde organize edilecek.

        Açıklamada, 9 Ekim Çarşamba günü de devam edecek turnuva kapsamında Trabzonspor'un efsane oyuncularının saat 15:00'te yeniden sahaya çıkacağı belirtilerek, "Saat 16.00'da bir gösteri maçı gerçekleştirilecek, bu maçta da Trabzonspor'un unutulmaz isimleriyle şöhretler karması sahada yer alacak. Turnuva, saat 17.00'de yapılacak final maçı ile sona erecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Trabzonlular ve spor severler bu anlamlı etkinliğe davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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