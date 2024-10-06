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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Rize Belediyespor'u 35-28 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:41
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Rize Belediyespor'u 35-28 yendi.

        Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını bordo-mavililer, 19-12 önde bitirdi.

        Bu sonuçla Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 6. haftada üçüncü galibiyetini alırken, Rize Belediyespor henüz galibiyet mutluluğu yaşayamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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