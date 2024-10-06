Trabzon, Artvin ve Bayburt'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Trabzon, Artvin, Bayburt'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüşler düzenlendi, basın açıklamaları yapıldı.

Trabzon'da Özgür Aksa Trabzon Platformunca "Direnişe selam, siyonizme lanet" mottosuyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde ikindi namazının ardından Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Batılı emperyalist güçlerin, Müslümanlara olan düşmanlıklarını, İsrail isimli terör örgütü aracılığıyla sürdürdüğünü belirten Bekar, "Bu bağlamda demokrasi, insan hakları ve özgürlük gibi değerleri hiçe saymaktadırlar. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç, dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklemektedir." dedi.

İlahiler ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda grup adına konuşan Kadir Bekar, tarih boyunca katillerin ve soykırımcıların bu denli desteklendiği bir başka örneğin olmadığını söyledi.

Anne babalarına eşlik eden çocuklar da düdük ve kendi imkanlarıyla yaptıkları davulları çalarak, saldırılara tepki gösterdi.

Bekar, 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bini çocuk ve 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinlinin katledildiğini kaydederek, "Bu rakamlar sadece istatistik değil, her biri bizim evlatlarımız, annelerimiz, kardeşlerimizdir." ifadesini kullandı.

Bunun sadece Gazze'nin değil, insanlığın savaşı olduğunu vurgulayan Bekar, "Direnişin sembolü olan Filistinli kardeşlerimize destek vermek için bu mücadelede yan yana durmalıyız. Gazze'de direnen yiğitlere ve şehitlerimize selam olsun. Soykırımı lanetliyor, direnişimize ve kardeşliğimize sahip çıkıyoruz." diye konuştu.