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        "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" ile Karadeniz'in tanıtımı hedefleniyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - "Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:20
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        "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" ile Karadeniz'in tanıtımı hedefleniyor
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - "Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor.

        Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, AA muhabirine, ilk filmlerinin 2010-2011'de "Sümela'nın Şifresi Temel" olduğunu söyledi.

        Sonrasında 2012'de "Moskova'nın Şifresi Temel"i çektiklerini belirten Kul, "O filmi yaparken yazarımız Yılmaz Okumuş ve teknik kadroyla yola çıktığımız en önemli cümle Trabzon'un, Karadeniz'in kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini anlatacak, gösterecek tanıtım filmi tadında bir fayda üretmekti. Hasbelkader bunu sağladığımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Kul, araya yaklaşık 12 yıllık aranın girdiğini dile getirerek, "Bu sefer 'Temel' karakteri üzerinden yeni bir konsepte gidiyoruz. Amacımız aynı. Karadeniz'imizi bu sefer dünyaya tanıtalım istiyoruz. Yaylalarımızın, denizimizin, kültürel değerlerimizin, gerçek şehir içi hayatın anlatıldığı, yaşayan bir film hayal ettik." diye konuştu.

        Yaklaşık 3 haftalık programları olduğunu kaydeden Kul, "İyi bir film olacak, öyle umut ediyorum." dedi.

        - "Geleneksel değerlerde yer almak beni çok mutlu ediyor"

        Kul, ilk iki filmde devam edilen bir "Temel" karakteri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu filmde biraz daha bizim yazılı olmayan, sözlü kültürümüz, fıkra kahramanımız Temel'i günümüz içerisinde gösteriyoruz. Böyle geleneksel değerlerde yer almak beni şahsım adına çok mutlu ediyor. Geleneksel kültür eğitimi veren Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezunum. Karagöz-Hacivat gibi Temel karakteri de bizim için önemli, sözlü edebiyatımızda, fıkralarımızda. Açıkçası gurur duyuyorum. Çok da mutluyum."

        - "Kızımı almaya çalışan Temel'e karşı mücadele veriyorum"

        Oyunculardan Gürkan Uygun da film ve dizi çekimlerinin devam ettiğini, bu kapsamda da birkaç gün Trabzon'da, birkaç gün de İstanbul'da olduğunu söyledi.

        "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde Trabzonspor'un asbaşkanını oynadığını belirten Uygun, "Kızımı almaya çalışan Temel'e karşı mücadele veriyorum. Çekimler keyifli." ifadesini kullandı.

        Uygun, Trabzon halkı için bordo-mavili kravatın sembolik bir ifadesini olduğuna dikkati çekerek, "Herkes bu kravatı soruyor. 'Abi kravatı giyinmişsin, kravatı giymişsin.', dedim ki rol icabı. Aslen başka takımlıyız." diye konuştu.

        Film çekimlerinin eğlenceli olduğuna işaret eden Uygun, "Zaten Alper'in avucunun içi gibi bildiği karakter ve hikayeler. İnşallah keyifli olur, izleyiciler keyifle seyreder." dedi.

        Filmin senaryosunu kaleme alan Yılmaz Okumuş da "Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmlerinin devamı niteliğinde "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filmine başladıklarını anlattı.

        İki filmdeki bütün değerlerin aynen devam ettiğini bildiren Okumuş, "Hani 'Çağ değişiyor.' deriz ya seyirci değişiyor. O zaman 10 yaşında olanlar, şimdi 25 yaşında. Burada aslında mizahın dili biraz değişti. Artık her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Bu da tempomuza biraz yansıdı. Seyirci tarafından kolay algılanacağını biliyorum." diye konuştu.

        - "Filmin her sahnesini nakış nakış işliyoruz"

        Okumuş, filmin her sahnesini nakış nakış işlediklerini, o nedenle de beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı.

        Güzel bir gişe hedeflediklerini dile getiren Okumuş, "Sinemanın pandemiden sonra çok zor bir dönemden geçtiği şu zamanımızda yine seyircileri galiba salonlara çekeceğiz. Beklentimiz bu. 31 Ocak'ta seyircimizle buluşacağız. Bütün o filmlerimizin ana vatanı Trabzon olduğu için önce Trabzon galasını yapacağız." dedi.

        Okumuş, serinin devamının geleceğini belirterek, "Temel ve Fadime karakteri çok iyi uyum sağladı. Fıkralarımızda da beslediğimiz karaktere şimdi bürünüyorlar. O anlamda filmimiz ilk ama serinin üçüncü filmi." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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