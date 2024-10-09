Trabzonspor'da, Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, aerobik koşu ile tamamlandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.

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