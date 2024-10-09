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        Trabzonspor'da, Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:41 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:41
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        Trabzonspor'da, Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.

        Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, aerobik koşu ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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