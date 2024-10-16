Karadeniz'in 9 aylık su ürünleri ihracatı 266 milyon doları aştı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz'den yılın 9 ayında yapılan su ürünleri ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 266 milyon 3 bin 698 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den 9 ayda 31 ülkeye dış satım yapıldı.

Ocak-Eylül 2023'te 257 milyon 714 bin 841 dolar olarak kayıtlara geçen su ürünleri dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artarak 266 milyon 3 bin 698 dolara yükseldi.

Miktar olarak da geçen senenin 9 aylık döneminde 39 bin 245 ton olan ihracat, bu yıl yüzde 9 artarak 42 bin 724 tona ulaştı. - Bölgeden en fazla ihracat Rusya Federasyonu'na yapıldı Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Hollanda ve Birleşik Krallık'tan geldi. Karadeniz'den ocak-eylül döneminde Rusya Federasyonu'na 21 bin 577 ton su ürünü ihraç edilerek, karşılığında 123 milyon 685 bin 817 dolar kazanç sağlandı. Bölgeden Rusya Federasyonu'na geçen yılın aynı döneminde 20 bin 500 ton karşılığı 115 milyon 45 bin 598 dolarlık su ürünü ihraç edilmişti. Böylece Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 5, değerde yüzde 8 artmış oldu.

Rusya Federasyonu'nu 28 milyon 439 bin 731 dolarla Hollanda, 23 milyon 972 bin 655 dolarla da Birleşik Krallık takip etti. Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı Bulgaristan, Filipinler, Mısır, Kenya ve KKTC'ye bu dönem su ürünü dış satımı yapıldı. - "İhracattan daha fazla pay almak için gayret ediyoruz" DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yer alan su ürünlerinden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Bu kapsamda ihracattan daha fazla pay almak için gayret ettiklerini vurgulayan Kalyoncu, "Su ürünleri ihracatının daha üst rakamlara ulaşması için ülke çeşitliğini artırmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda yapacağımız tanıtım ve fuar çalışmalarıyla ülke çeşitliliğimiz artacaktır." dedi.