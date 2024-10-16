Ustasından kalan şerit testereyle 89 yaşında eşya üretiyor

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da 89 yaşındaki Mustafa Albayrak, evinin bahçesindeki atölyede ustasından kalan şerit testereyi de kullanarak ahşaptan ürünler yapıyor.

Uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra 2002'de memleketine dönen Albayrak, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, ustasının hediye ettiği şerit testerenin yanı sıra torna makinesi ve çeşitli aletlerin yer aldığı atölye kurdu.

Albayrak, atölyesinde ürettiği masa, sandalye, sehpa, koltuk, arı kovanı ve dekoratif eşyaları yakınlarına, tanıdıklarına hediye ediyor.

Mustafa Albayrak, AA muhabirine, babasının yönlendirmesiyle küçük yaşlarda köyündeki mobilyacının yanında çıraklığa başladığını söyledi.

Ustasının çok güzel mobilya ve oyma işleri yaptığını anlatan Albayrak, "Ben de 'Bu oyma işini öğrenirsem bana yeter' dedim. Nihayet öğrendim de oymacılığı." dedi.

Askerden döndükten sonra da ustasının yanında çalışmaya devam ettiğini belirten Albayrak, "Ustam Erzurum'a taşınınca benim gitme durumum yoktu bıraktım marangozluğu. Köyde yaşamaya başladım, tütün falan üretmeye başladım ve marangozluğu bıraktım." diye konuştu.