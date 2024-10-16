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        Ustasından kalan şerit testereyle 89 yaşında eşya üretiyor

        SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da 89 yaşındaki Mustafa Albayrak, evinin bahçesindeki atölyede ustasından kalan şerit testereyi de kullanarak ahşaptan ürünler yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:42
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        Ustasından kalan şerit testereyle 89 yaşında eşya üretiyor
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        SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da 89 yaşındaki Mustafa Albayrak, evinin bahçesindeki atölyede ustasından kalan şerit testereyi de kullanarak ahşaptan ürünler yapıyor.

        Uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra 2002'de memleketine dönen Albayrak, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, ustasının hediye ettiği şerit testerenin yanı sıra torna makinesi ve çeşitli aletlerin yer aldığı atölye kurdu.

        Albayrak, atölyesinde ürettiği masa, sandalye, sehpa, koltuk, arı kovanı ve dekoratif eşyaları yakınlarına, tanıdıklarına hediye ediyor.

        Mustafa Albayrak, AA muhabirine, babasının yönlendirmesiyle küçük yaşlarda köyündeki mobilyacının yanında çıraklığa başladığını söyledi.

        Ustasının çok güzel mobilya ve oyma işleri yaptığını anlatan Albayrak, "Ben de 'Bu oyma işini öğrenirsem bana yeter' dedim. Nihayet öğrendim de oymacılığı." dedi.

        Askerden döndükten sonra da ustasının yanında çalışmaya devam ettiğini belirten Albayrak, "Ustam Erzurum'a taşınınca benim gitme durumum yoktu bıraktım marangozluğu. Köyde yaşamaya başladım, tütün falan üretmeye başladım ve marangozluğu bıraktım." diye konuştu.

        - "Ahşaptan hiç kopmadım"

        Albayrak, 1970'te gittiği Almanya'da 32 yıl çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "2002 yılında döndüm. Atölyeyi de birkaç yıl sonra kurdum. Makineleri Ankara'dan alıp getirdim. Şerit testereyi de o zaman ustam verdi zaten, Allah rahmet eylesin. Faal bir şey çalıştığım yok, tanıdıklarımın, kıramayacağım kişilerin siparişi olursa onları yapıyorum. Onlar ahşabı temin ediyor ben de yemek masası, oturma koltuğu, sehpa, arı kovanları yapıyorum."

        Almanya'da inşaatlarda kalıp ustalığı yaptığını ifade eden 5 çocuk babası Albayrak, şunları kaydetti:

        "Ahşaptan hiç kopmadım. Sonra buraya geldim kovan yaptım. Almanya'da langstroth tipi kovanlar vardı, ben de kendime onlardan yaptım. Sonra arıları oğluma verdim. Ceviz, gürgen, çam, ıhlamur ağaçları kullanıyorum. Masa, koltuk, sehpa yapıyorum. Onlar olmasa ben öldüm, onlar beni mutlu ediyor. Torna makineleri de aldım, şimdi bahtiyarım. Bu zamana kadar sattığım yok, eşe dosta hediye olarak yapıyorum."

        Mustafa Albayrak, sağlığı el verdiği müddetçe atölyesinde üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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