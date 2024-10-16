Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, 5'e 2 rondo çalışması yaptı. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla son buldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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