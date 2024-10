Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, üniversite öğrencileriyle buluştu:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bizim ilk etapta ekonomik problemleri çözüp daha sonra Trabzonspor'u sürdürülebilir bir başarıya götürmemiz lazım." dedi.

Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitelilerin sorularını yanıtlayan Doğan, mezunu olduğu fakültede söyleşiye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Doğan, "Trabzonspor'dan birçok teknik direktör geçti, neden sadece Ünal Karaman'a teşekkür mesajı yayınlanmadı?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik ama o dönemki Sayın Başkanımızla bir problem yaşamıştır. Ünal Hoca, basının önünde Trabzonspor Kulübü'nün başkanına o tarz bir şey yaptığı için görevine son verilmiştir. Doğru da yapılmıştır. Bu işlerde her zaman Trabzonspor'un kimliği, kurumsal yapısının en önde olması lazım. Bu takımda benim de 3 dayım top oynadı. Bu tür şampiyonluklarda varlar. Herkes Trabzonspor'a borçludur. Trabzonspor kimseye borçlu değildir, kimse de Trabzonspor'a Trabzonspor'un ona kattığından daha büyük bir şey katamaz. Bu benim için de geçerlidir, aklınıza gelecek herkes için de geçerlidir. Her antrenör, her oyuncu Trabzonspor'un çalışanıdır. Trabzonspor'dan parasını alarak görev yapmaktadır. Kendisi de Trabzonspor'dan giderken ilk şartı parasını almaktı, onu da aldı, gitti, 'Hayırlı olsun kendisine.' diyorum."